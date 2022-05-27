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زوجة تلقى نفسها فى النيل وزوجها يلحق بها وشاب يقفز لمساعدتهم والشرطة تنقذهم

الجمعة، 27 مايو 2022 02:51 ص
زوجة تلقى نفسها فى النيل وزوجها يلحق بها وشاب يقفز لمساعدتهم والشرطة تنقذهم غرق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شهدت منطقة مصر القديمة، وتحديدا أعلى كوبرى الملك الصالح، واقعة إلقاء سيدة لنفسها فى النيل من أعلى الكوبرى، ثم لحقها زوجها فى محاولة لإنقاذها، وعقب ذلك ألقى شاب بنفسه خلفهما فى محاولة لإنقاذ الزوجين، وخلال ذلك أسرعت الخدمات الأمنية بإخطار شرطة المسطحات التى حضرت على الفور ونجحت فى إنقاذ الزوجين والشاب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 
البداية كانت مع تلاحظ الخدمات الأمنية المعينة بكوبرى الملك الصالح، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، قيام فتاة بالقفز من أعلى الكوبرى، وقيام زوجها بالقفز خلفها فى محاولة لانقاذها، كما قام شخص تصادف تواجده بالقفز خلفهما فى محاولة منه لانقاذهما.
 
وعلى الفور تم إخطار قوات الانقاذ بالإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية وتمكنوا من انتشالهم وإنقاذهم جميعًا .
 
 
 
 

انقاذ زوجين

القاء زوجين فى النيل

سقوط زوجين فى النيل

كوبرى الملك الصالح

مصر القديمة

اليقظة الأمنية


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