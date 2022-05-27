جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير حداد عبد التواب الجوهرى، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا الاستوائية، مع رئيس وزراء غينيا بحضور سكرتير عام وزارة الخارجية الغينية.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أن رئيس الوزراء الغيني أشاد بتقدم مجالات التعاون القائمة بين مصر وغينيا الاستوائية، مثنيًا على المنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى المتدربين من غينيا الاستوائية في مختلف المجالات.

كما أكد على تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجالي الزراعة والسياحة خلال الفترة المقبلة، داعيًا الشركات المصرية لتنظيم معارض تجارية لها في غينيا الاستوائية للتعريف بالمنتجات المصرية المتنوعة.

من جانبه، هنأ السفير رئيس الوزراء الغيني على افتتاح التوسعات الجديدة في مطار مالابو الدولي، وكذلك على استضافة غينيا الاستوائية لقمتي الشئون الإنسانية ومؤتمر المانحين للاتحاد الأفريقي والقمة غير العادية بشأن مكافحة الإرهاب والتغيرات غير الدستورية في أنظمة الحكم خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو الجاري في مالابو.

واستعرض السفير المصري، مجالات التعاون الجديدة بين مصر وغينيا الاستوائية في مجال البترول والغاز الطبيعي وما ستشهده الفترة المقبلة من بدء تنفيذ عدة مشروعات في هذين المجالين، مشيراً إلى ما تملكه مصر من إمكانيات وخبرات متراكمة في مجال البترول والغاز الطبيعى، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة.