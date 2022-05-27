اليوم السابع
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جهاز العبور ينتهى من تطوير الميادين الرئيسية فى المدينة

الجمعة، 27 مايو 2022 03:00 ص
جهاز العبور ينتهى من تطوير الميادين الرئيسية فى المدينة تطوير الميادين بمدينة العبور
كتب أحمد حسن

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أعلن المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، الانتهاء من تطوير الميادين الرئيسية داخل المدينة، وعلى رأسها ميدان جمال عبد الناصر والذى يعد أكبر المياديني الرئيسية بالمدينة.

 

يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز بالاهتمام بكافة الميادين والمحاور الرئيسية وأيضا الاهتمام بالمسطحات الخضراء وتدعيمها بما يلزم أثناء عمليات التطوير بالمدينة لزيادة الرقعة الخضراء ولإضفاء المظهر الجمالي الذي يليق بمدينة العبور.

 

وأوضح أنه تم الانتهاء من اعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان جمال عبد الناصر (الروضة) ويعد من الميادين الرئيسية حيث انه يربط الحي الاول بالاحياء الثاني والثالث، لافتا إلى أن أعمال التطوير شملت توريد وزراعة(١٥٠٠) متر مربع نجيلة عالية الجودة لتتناسب مع العوامل الجوية المختلفة كذلك زراعة (٥٠٠٠) شتلة مزهرة متنوعة (اوفربيا_ايروبس) وعدد (٤) نخيل كوكس.

 

وأوضح أنه تم تجميل المشايات الخاصة بالميدان برسومات ديكورية لتتناسب مع التطوير.

 


وزاره الإسكان

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