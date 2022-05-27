جنازة حاشدة لـ6 جثامين تفحمت جثثهم فى حادث الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شيع الآلاف من أهالى قرية الضبعية وعين غصين بمحافظة الإسماعيلية، 6 بينهم 5 طلاب من أسرة واحدة ضحايا حادث الإسماعيلية الأليم، بينهم اثنان أشقاء، الذى راح ضحيته 7 أشخاص تفحمت جثثهم، في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، أمام مرور مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعالها.

وشيع الآلاف من الأهالى الضحايا الخمسة، على مقابر "حنيدق"، بقرية عين غصين، وسط انهيار أسرهم، وحالة من الحزن الشديد لأهالى القرية بعد فقدان 5 طلاب من أسرة واحدة بينهم اثنان أشقاء، وآخر كان يستعد لحفل زفافه خلال أيام، وشخص آخر كان متواجدا بالسيارة الميكروباص، وكانوا في طريقهم إلى قضاء يوم على شواطئ مدينة فايد بالإسماعيلية، وأثناء قيام السيارة الملاكى بالدوران "يوتيرن" في الطريق، فقطعت السيارة الملاكى الطريق على سيارة ميكروباص، كانت تسير بسرعة فاصطدمت بها، مما أدى إلى انقلاب السيارة الملاكى والميكروباص واشتعال النيران بهم وتفحم 7 جثث من بينهم 5 طلاب كانوا في السيارة الملاكى.

واستلمت أسرة الضحايا جثث ذويهم من مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية، وتم تشييع جثامين الضحايا الـ 6 على مقابر مقابر "حنيدق"، بقرية عين غصين بالإسماعيلية، وهم يوسف مصطفى عبد الباسط مصطفى 18 عامًأ، طالب وشقيقه أحمد مصطفى عبد الباسط مصطفى، طالب وابن عمهم عبد الله أحمد عبد الباسط مصطفى، 16 عامًا، طالب، ومعاذ محمد بهجت 21 عامًا، طالب وعمر عبد العزيز شحاته، 20 عامًا، وأحمد ريان، 20 عامًا، كما استلم أسرة الضحية السابعة في الحادث وهو سائق الميكروباص وهو من محافظة الشرقية جثمانه.

كانت قد ورفعت إدارة مرور الإسماعيلية، آثار حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، أمام مرور مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، مما أدى إلى انقلابهم واشتعالهم، وتفحم 7 جثث في الحادث، وتم إعادة حركة المرور مرة أخرى للطريق.

وتوصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، إلى هوية جثث المتفحمين جميعًا في الحادث، وقال مصدر طبى إن الجثث الـ 7 بينهم 5 طلاب من أسرة واحدة، إثنين أشقاء وأبن عمهم، بالإضافة إلى ثلاثة أقاربهم، والجثة السابعة كانت لسائق الميكروباص من محافظة الشرقية.

وتفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق "الإسماعيلية – السويس"، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 7 سيارات إسعاف وتم نقل الجثامين في حالة تفحم إلى مشرحة مستشفى الحميات بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بتصادم سيارة ملاكى، رقم "ط ن و 1323"، خلال محاولتها الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص رقم "ط س س 5871" واصطدمت فيه، مما أدى إلى انقلابهم واشتعالهم، وأسفر الحادث عن تفحم جثتين في السيارة الملاكى التي كانت تحمل أسطوانة أكسجين، وانفجرت، كما تفحم جثث 5 أخرين في السيارة الميكروباص، نتيجة انفجار أسطوانة غاز طبيعى تعمل بها السيارة.

وعقب وقوع الحادث، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الحادث، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثث إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(1)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(2)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(3)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(4)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(5)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(6)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(7)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(8)



جنازة-حاشدة-لـ6-جثامين-تفحمت-جثثهم-فى-حادث-الإسماعيلية-(9)