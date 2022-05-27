اليوم السابع
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انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بقرى مركزى فاقوس والحسينية

الجمعة، 27 مايو 2022 01:16 م
انطلاق فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة بقرى مركزى فاقوس والحسينية القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع إدارتي فاقوس والحسينية التعليميتين بتنظيم قوافل تعليمية على مدار يومين تستهدف 1300 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة، وذلك داخل قاعات مركز شباب فاقوس والمدرسة الثانوية للبنات بمدينة الحسينية، لتقديم برنامج تعليمي واف يتضمن شرح للنقاط الصعبة بالمنهج التعليمي وطرق الإجابة على أسئلة الامتحانات تم تقديمه من خلال نخبة مختاره من أكفأ المعلمين الخبراء فى مختلف المواد التعليمية.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القوافل التعليمية شهدت إقبالًا كثيفًا من طلاب الثانوية العامة، وتفاعلًا إيجابيًا واضحًا خلال المحاضرات التى تطرقت إلى عرض الوسائل الجديدة التى تساعد على حل بعض المسائل المعقدة ومواجهة الدروس الخصوصية والمساعدة فى سد عجز المعلمين، والتركيز على النقاط الصعبة فى المناهج، وتوضيح نظام الأسئلة الجديد الذى أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن فعاليات القوافل التعليمية تضمنت برنامجا دينيا للتأكيد على أهمية محاربة الشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى النشء والشباب وتأصيل القيم الوطنية السمحة.

و بدوره، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالتعاون المثمر والفعال بين مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم في إطلاق القوافل التعليمية لطلاب شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي لمساعدتهم على دراسة المناهج، وتفهم الطرق المثلى للتعامل مع الامتحانات، وفقًا للنظام الحديث الذي أقرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بالقرى الأكثر فقرا والبعيدة بمركزي فاقوس والحسينية.
 

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