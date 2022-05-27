اليوم السابع
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الشرطة تنقذ سيدة حاولت التخلص من حياتها بالنيل هربا من جحيم زوجها بمصر القديمة

الجمعة، 27 مايو 2022 03:51 م
الشرطة تنقذ سيدة حاولت التخلص من حياتها بالنيل هربا من جحيم زوجها بمصر القديمة الإنقاذ النهري - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى إنقاذ إحدى الفتيات وزوجها عقب سقوطهما فى مياه نهر النيل بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المتواصلة فى مجال اتخاذ كافة إجراءات الانتشار الأمنى، وتفعيل التدابير اللازمة للتعامل الفورى مع المواقف والحوادث الطارئة التى تتطلب تدخل أمنى.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تلاحظ لهم قيام فتاة بالقفز من أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم وقيام زوجها بالقفز خلفها لإنقاذها.
 
على الفور تمكنت قوات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إنقاذ الفتاة المشار إليها وزوجها، وتبين أنهما (مقيمان بدائرة القسم).
وبمناقشتهما أقرت الأولى بشروعها فى التخلص من حياتها لكثرة الخلافات الزوجية بينها وبين زوجها، وقيامها بترك مسكن الزوجية بسبب قيامه بالتعدى عليها بصفة مستمرة، وأنه قد سبق لها محاولة التخلص من نفسها منذ 4 سنوات بالقفز فى مياه النيل، واليوم أثناء تواجد كلاهما أعلى الكوبرى قامت بمغافلته والقفز بالنيل، فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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