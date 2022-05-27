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الداخلية تضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبى

الجمعة، 27 مايو 2022 10:42 م
الداخلية تضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبى حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل 5 أشخاص بالجيزة وضبطت مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان زايد بمديرية أمن الجيزة بشأن مقتل (5 أشخاص ) من أسرة واحدة بإحدى المزارع الكائنة بدائرة القسم.
    
بالفحص تبين نشوب خلافات اجتماعية بين (أحد الأشخاص " المجنى عليه – مزارع") وشريكه بمزرعة مؤجرة بذات المنطقة (الجانى).. وذلك لارتباط الجانى عاطفياً بإحدى كريمتى "المجنى عليه".. قام على إثرها بالتعدى على "المجنى عليه" وقتله ونظراً لكونه معروف لدى بقية الأسرة ولخشية افتضاح أمره قام بالتعدى بالقتل على كريمتى المجنى عليه وحفيديه، وهرب عقب ذلك.
 
أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجده بمحافظة سوهاج، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 

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