الجمهورية الجديدة بروح الحوار.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الجمهورية الجديدة بروح الحوار.. حمدين صباحى: لم نفرض شروطا على الدولة والحوار ينجح بالجدية.. أندريه زكى: الحوار الوطنى سيفتح مساحات جديدة من التنوع والتعدد.

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