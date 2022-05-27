اعتقال مسلح بعد مواجهة مع الشرطة في كاليفورنيا

وكالات

ذكرت قناة تلفزيون أميركية محلية، أن شرطة ولاية كاليفورنيا اعتقلت رجلاً مسلحاً بمنطقة سيسايد، بعد مواجهة استمرت طويلاً مع رجال الأمن، وانتهت بإلغاء أمر للسكان وموظفي الشركات بالاحتماء في أماكنهم.



وقال تلفزيون "كيه إس بي دبليو آكشن"، إن المشتبه به الذي كان يحمل مسدساً، تحصن لنحو 5 ساعات في شرفة وأطلق رصاصتين على الأقل صوب عناصر الشرطة. كما نقلت عن الشرطة أن "إطلاق النار لم يسفر عن إصابات".



وأضافت القناة أنه تم استدعاء مفاوضين متخصصين للحديث مع الرجل الذي استسلم في نهاية المطاف.