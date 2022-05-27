اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مايو 2022 08:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال مسلح بعد مواجهة مع الشرطة في كاليفورنيا

الجمعة، 27 مايو 2022 07:00 ص
اعتقال مسلح بعد مواجهة مع الشرطة في كاليفورنيا الشرطة الأمريكية- صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت قناة تلفزيون أميركية محلية، أن شرطة ولاية كاليفورنيا اعتقلت رجلاً مسلحاً بمنطقة سيسايد، بعد مواجهة استمرت طويلاً مع رجال الأمن، وانتهت بإلغاء أمر للسكان وموظفي الشركات بالاحتماء في أماكنهم.

وقال تلفزيون "كيه إس بي دبليو آكشن"، إن المشتبه به الذي كان يحمل مسدساً، تحصن لنحو 5 ساعات في شرفة وأطلق رصاصتين على الأقل صوب عناصر الشرطة. كما نقلت عن الشرطة أن "إطلاق النار لم يسفر عن إصابات".

وأضافت القناة أنه تم استدعاء مفاوضين متخصصين للحديث مع الرجل الذي استسلم في نهاية المطاف.


كاليفورنيا

مسلح

امريكا

الشرطة الامريكية


الموضوعات المتعلقة

بايدن يزور تكساس الأحد المقبل فى أعقاب حادث إطلاق نار على مدرسة

الجمعة، 27 مايو 2022 12:00 ص

رجل يطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ داخل مدرسة فى تكساس

الخميس، 26 مايو 2022 09:40 م

فيس بوك يرفض مزاعم حاكم تكساس بشان منشورات منفذ إطلاق النار الأخير

الخميس، 26 مايو 2022 01:56 م

وباء "إطلاق النار" يكتسح مدارس أمريكا.. 27 حادثا فى 2022 و"تكساس" الأكثر دموية

الخميس، 26 مايو 2022 10:41 ص

واشنطن: حادث إطلاق النار بمدرسة فى تكساس سيؤثر على وضع أمريكا فى العالم

الخميس، 26 مايو 2022 02:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة