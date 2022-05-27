احتجاجات فى البرازيل بعد وفاة رجل مختنقا داخل صندوق سيارة شرطة.. صور

فاطمة شوقى

صدمت البرازيل بوفاة رجل مختنقًا بعد وضعه في صندوق سيارة للشرطة كان يتصاعد منها دخان كثيف ، حيث أنه تعرض للغاز في الجزء الخلفى من سيارة الشرطة ، وانتشر مقطع فيديو لشاهد قام بتصوير المشهد، وخرجت احتجاجات في شوارع البرازيل ، وفقا لصحيفة "الكوميرثيو"البرازيلية .

وأشارت الصحيفة إلى أنه خرجت احتجاجات في مدينة أومباوبا بولاية سيرجيبي البرازيلية ، عقب وفاة رجل محتجز لدى الشرطة ، في مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر الحادث ، شوهد ضابطان في شرطة الطرق السريعة الفيدرالية يحاولان تثبيت جينيفالدو دي خيسوس سانتوس البالغ من العمر 38 عامًا على الأرض.

يُظهر المقطع أدناه ضباطًا يُزعم أنهم وضعوه في صندوق سيارة دورية تابعة لشرطة الطرق السريعة الفيدرالية. يبدو أن الشخص يقاوم جهود الضباط لإدخاله بالكامل في السيارة.

وقالت شرطة سيرجيبي الفيدرالية للطرق السريعة في بيان إن سانتوس "قاوم بنشاط" أسلوب الضابط "بقوة" وإن على الشرطة استخدام "تقنيات وأدوات لمنع الحركة ذات إمكانات هجومية أقل" لاحتوائه.

بدورها، أوضحت الشرطة الاتحادية في بيان أنها فتحت تحقيقا في ملابسات بوفاة الرجل، الذي يبلغ من العمر 38 عاما، بعد أن أوقفته دورية على الطريق السريع.

يتصاعد دخان أبيض كثيف من صندوق السيارة ويبدو وكأنه صادر من عبوة غاز مسيل للدموع، ولم يحدد البيان الصحفي ما إذا كان الرجل قد وصل إلى المستشفى ميتًا ، لكن سكرتير الأمن في سيرجيبي كشف أن نتيجة التشريح أكدت الوفاة بـ "الاختناق".

قال ابن شقيق جينيفالدو دي خيسوس سانتوس لموقع G1 الإخباري إنه نبه الضباط إلى أن عمه كان يعاني من "مشاكل نفسية" وكان على دراجة نارية وقت نقطة التفتيش.











