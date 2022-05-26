وفد كوريا الجنوبية يستكمل رحلته السياحية فى أسوان للترويج السياحى.. صور

استكمل عمدة مدينة جوانجو بدولة كوريا الجنوبية السفير يوون يوا تشول والوفد المرافق له، برفقه الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية، وأيضاً مرفت السمان منسق العلاقات الدولية بزيارة ميدانية لعدد من المشروعات الإستثمارية ومنها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، مع القيام بزيارة جامعة أسوان، والعديد من المعالم السياحية والمناطق الأثرية.

وتم تنظيم رحلات سياحية لعمدة مدينة جوانجو والوفد المرافق له للسد العالى ورمز الصداقة ومعبدى أبو سمبل وفيله والسوق السياحى ، ومنشآت فندقية ، بالإضافة إلى تنظيم رحلة نيلية.

ومن جانبه، أعرب عمدة مدينة جوانجو عن إمتنانه لهذه الزيارة والتى أعطت له والوفد المرافق الفرصة كاملة للإطلاع على الأنماط السياحية المختلفة لأسوان ، بجانب تمتعها بالعديد من المقومات الاقتصادية والاستثمارية، مع توافر قاعدة من البنية الأساسية لشبكات الطرق والموانئ والمطارات ، وإرتباط ذلك بالدول الإفريقية.

وأشاد بعظمة وعراقة الحضارة المصرية التى تتجسد على جدران المعابد التاريخية التى تمتلكها محافظة أسوان ، فضلاً عن المناظر الطبيعية الخلابة والساحرة على صفحة نهر النيل وسط الشلالات المائية والجزر النيلية.