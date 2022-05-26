وزير خارجية قبرص: نسعى لتعزيز التعاون الثلاثى مع مصر واليونان

كتب أحمد جمعة

أكد يوانيس كاسوليدس وزير خارجية قبرص، رغبة بلاده فى تعزيز العلاقات بين مصر وقبرص، موضحا أن العلاقات بين البلدين راسخة خاصة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا لمجموعة العمل المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين.

ولفت وزير خارجية قبرص في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وقبرص واليونان، موضحا أن البلدين لديهما تحديات كبيرة في الشرق الاوسط وافريقيا، مؤكدا أن مصر تلعب دورا هاما في ليبيا تسعى من خلاله لإرساء الامن والاستقرار ولديها دور إيجابي في القضية الفلسطينية خاصة في قطاع غزة.

ونوه كاسوليدس، إلى أن هناك تقدما واضحا على كافة الاصعدة خاصة في ظل الدور الهام الذي تلعبه مصر، موضحا أن هناك نظرة مشتركة وتعاون بناء للتحديات التي تواجه البلدين، مؤكدا ان منطقة البحر المتوسط تلعب دورا هاما في المنطقة ويجب تقوية العلاقات بين دول الحوض.

تطرق وزير خارجية قبرص أن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ أمر هام ومحوري، موضحا أن مصر تلعب دورا ناجحا في المنطقة وهناك فرصة كبير لتحقيق الاستقرار في المنطقة.