واردات مصر من الموبايلات تسجل 64 مليون دولار بتراجع 86 مليونا فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من الموبايلات تراجعا كبيرا، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات أجهزة التليفون للأفراد نحو 64 مليونا 338 ألف دولار في شهر فبراير الماضى، متراجعة من 150 مليونا و473 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغ نحو 86 مليونا و135 ألف دولار.

وساهمت تراجع واردات مصر من الموبايلات فى تراجع ملحوظ للواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 483 مليونا و624 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 702 مليونا و162 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 218 مليونا و538 ألف دولار.

وشهدت قائمة واردات السلع الاستهلاكية المعمرة أيضا تراجع كلا من سيارات الركوب حيث تراجعت القيمة الإجمالية لواردات السيارات لتصل إلى 210 ملايين و991 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 345 مليونا و141 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 134 مليونا و150 ألف دولار، إلى جانب واردات أثاث ومقاعد وحوامل الفرش لتسجل 11 مليونا و151 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 13 مليونا و100 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ مليون و949 ألف دولار.