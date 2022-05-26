ننشر بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بدورته النصف سنوية فى مصر

كتب: محمد الأحمدى

اجتمع مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر فى دورته النصف سنوية العادية خلال الفترة من 24 إلى 26 مايو 2022 بدار القديس إسطفانوس بالمعادى، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك فى مصر، ومشاركة الآباء المطارنة رؤساء الكنائس الكاثوليكيّة ومطارنة الإيبارشيات الكاثوليكيّة فى مصر، وحضر الجلسة الافتتاحيّة سفير الفاتيكان المطران نيكولا تيفنان.

ومن بعد الصلاة الافتتاحية، بدأت الاجتماعات بكلمة الأنبا إبراهيم اسحاق والتى تناول فيها فعّالية رسالة الكنيسة على مستوى الإيبارشيّات رعاتها ومؤمنينها وكافّة أنشطتها والتى تُظهِر احتياجنا للتفاعُل معًا على مستوى الكنيسة الكاثوليكيّة فى مصر بروح الوحدة والتضامُن، وشارك المجلس بما جرى فى لقاء الجمعيّة العامّة الثانى عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط الذي عُقد لأوّل مرّة في مصر بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون. وفي الختام، أثنى غبطته على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برؤساء الكنائس، حيث دار الحوار في جوّ من الانفتاح والتأكيد على المواطنة واحترام اعتقاد كلّ إنسان.

ومن ناحيته أشار سفير الفاتيكان إلى أهميّة الدور الذى تقوم به سفارة الفاتيكان فى دعم المشاريع والأنشطة الكنسيّة التي تخدم المجتمع والكنيسة.

تناولت الموضوعات التى تطرّق إليها الأعضاء شؤون اللجان الأسقفيّة وتابعوا أنشطتها انطلاقًا من المسيرة السينودسيّة فى مصر وكيفيّة تفعيل عملها على مستوى الإيبارشيّات. كما ناقش الأعضاء التحضيرات التي تقوم بها اللجنة الأسقفيّة للشباب من أجل مؤتمر الشباب الذي سيقام هذا الصيف.

وتناول المجلس سُبل دعم الأمانة العامّة للمدارس الكاثوليكيّة مشدِّدًا على أهميّة دورها التربويّ فى المجتمع المصري. وضرورة توفير كافّة الوسائل لضمان استمراريّة رسالتها في خدمة المدارس الكاثوليكيّة.

وناقش الأعضاء الرسالة التى تقوم بها الكنيسة من خلال مرشديّة السجون، وقد اختار المجلس نيافة الأنبا باسيليوس فوزي ممثّلاً عن مجلس البطاركة والأساقفة لدى مرشديّة السجون.

وأشاد أعضاء المجلس بثمار المبادرات والمجهودات التي اتّخذتها اللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحيّ من أجل نموّ رسالة التعليم المسيحيّ في مصر.

استمع الأعضاء إلى تقرير إدارة معهد التربية الدينيّة بالسكاكيني. إذ تداولوا مسيرة التكوين وشجعّوا المدارس الكاثوليكيّة على الاستعانة بقدر الإمكان بخريجي المعهد كمدرسين للتربيّة الدينيّة فيها.

وتمّ إعادة تشكيل اللجنة التنفيذيّة للمجلس والتي يترأّسها غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، حيث اُنتخب سيادة المطران جورج شيحان ونيافة الأنبا دانيال لطفي عضوين في اللجنة مع سيادة المطران كلاوديو لوراتي المسؤول عن اللجنة الاقتصاديّة للمجلس بالإضافة إلى الأبّ يوسف عبدالنور اليسوعيّ الأمين العامّ.

واختار المجلس الأنبا كيرلس وليم المسؤول عن لجنة العدالة والسلام ممثّلاً عن المجلس فى المؤتمر العالمى للبيئة COP 27 والمزمع انعقاده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر من هذه السنة.

وفى الختام، صلّى الآباء على نيّة قداسة البابا فرنسيس ليبارك الربّ مساعيه كي يعبر بسلام من هذه الأزمة الصحيّة التي يمرّ بها. كما صلّى الآباء كي يحلّ السلام في بلادنا وكنائسنا، معربين عن أهميّة التضامن أمام الأزمة الاقتصاديّة التي تعيشها بلادنا وبالأخص بسبب الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، مشدّدين على دعم الدولة والرئيس في توجهاتهما الاقتصاديّة التي تبتغي حماية المواطن المصريّ.