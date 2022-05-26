نائبة الرئيس الأمريكى: أمن وسلامة أمريكا من مخاطر انتشار الأسلحة مسئولية الجميع

وقالت هاريس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس ، إنه "لابد من التصدي للوبي الأسلحة وأن نعتمد قوانين منطقية للسلامة للتعاطي مع الأسلحة، ويجب أن نعمل سويًا لخلق أمريكا يشعر فيها الجميع بالأمن والسلامة في مجتمعاتهم، حيث يشعر الأولاد بأمان في مدارسهم، وهي مسؤوليتنا جميعا " .



وكانت هاريس نددت أمس بعملية إطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، في مجزرة راح ضحيتها 19 طفلاً وبالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم .

