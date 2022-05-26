اليوم السابع
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الخميس، 26 مايو 2022 12:34 م
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نائبة الرئيس الأمريكى: أمن وسلامة أمريكا من مخاطر انتشار الأسلحة مسئولية الجميع

الخميس، 26 مايو 2022 12:10 م
نائبة الرئيس الأمريكى: أمن وسلامة أمريكا من مخاطر انتشار الأسلحة مسئولية الجميع نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس
أ.ش.أ

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أكدت نائبة الرئيس الأمريكي،كامالا هاريس اليوم، ضرورة التصدي إلى لوبي الأسلحة، ووجود قوانين صارمة للتعاطي مع الأسلحة لضمان أمن وسلامة الأمريكيين في مجتمع آمن ، لافتا إلى أن ذلك مسؤولية الجميع.

 

وقالت هاريس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس ، إنه "لابد من التصدي للوبي الأسلحة وأن نعتمد قوانين منطقية للسلامة للتعاطي مع الأسلحة، ويجب أن نعمل سويًا لخلق أمريكا يشعر فيها الجميع بالأمن والسلامة في مجتمعاتهم، حيث يشعر الأولاد بأمان في مدارسهم، وهي مسؤوليتنا جميعا " .


وكانت هاريس نددت أمس بعملية إطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، في مجزرة راح ضحيتها 19 طفلاً وبالغين برصاص شاب اقتحم مدرستهم .
 

 


كامالا هاريس

اسلحة

امريكا

ولاية تكساس

اطلاق نار


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