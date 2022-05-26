موسكو: علاقاتنا مع بكين لا تعنى إقامة تحالف عسكرى ضد أى طرف

كتب أحمد عرفة

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف أن علاقات روسيا مع الصين لا تعنى السعى إلى إقامة تحالف عسكرى ضد طرف ثالث، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الروسى: "نحن لا نشكل تحالفات أبدا ضد أى طرف، ولا نصنع صداقات مع أى شخص ضد أى شخص آخر"، موضحا أن موسكو لديها شبكة كاملة وشبكة واسعة من المنظمات الشريكة، تم إنشاؤه منذ سنوات عديدة، والحديث يدور عن الهياكل التي تشكلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أنه تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وجمهورية الصين الشعبية، موضحا أن الاقتران في كل عمليات التكامل يغطي المزيد والمزيد من المناطق، ولافتا إلى التفاعل بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون، موضحا أن هذه المنظمات لديها مذكرات تعاون مع الآسيان، وبالتالي، هنا مشروع ما يسمى بأوراسيا الكبيرة، الشراكة الأوروبية الآسيوية الكبيرة، والتي ينبغي أن تغطي القارة الأوراسية بأكملها، ويجري تشكيل هذا المشروع في أساس العمليات الحقيقية على الأرض وله بعد أوروآسيوي بشكل علنى.

وقال وزير الخارجية الروسي: أصدقائنا الغربيين لديهم الكثير من جميع أنواع الرهاب، والكثير من التعقيدات، ولديهم عقدة تفوق، وعقدة معصوميتهم عن الخطأ، وربما جنون العظمة لأنه في أي عملية لا يشارك فيها الغرب ولا يسيطر عليها الغرب فإنهم يرون معارضة ويرون تهديدا لهيمنتهم"، مؤكدا أنه حان الوقت للتخلص من هذه العادات والأخلاق، متابعا: للتعاون العسكري الثنائي الروسي الصيني تاريخ طويل، وليس للمرة الأولى في المنطقة التي تلتقي فيها حدودنا المشتركة، وفي المنطقة التي تتشابك فيها مصالحنا الأمنية بشكل مباشر، نعقد بانتظام أحداثا تؤكد على الموقف المسؤول لكل من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية تجاه حل هذه المشاكل.