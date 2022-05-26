مصرع شاب صدمته سيارة أثناء محاولته الهرب من 4 بلطجية بالغربية

الغربية مصطفى عادل

لقي شاب في العقد الثاني من العمر مصرعه بعدما صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق هربا من 4 بلطجية قاموا باستدراجه وحاولوا التعدي عليه لخلافات سابقة بينهم، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة من نقطة شرطة مستشفى كفر الزيات بوصول " مصطفى.ا .ا " يبلغ من العمر 17 سنه مصاب بكسر بالجمجمة ووفاته.

وتبين من خلال جهود البحث قيام 4 بلطجية باستدراج المجني عليه في توك توك وأشهروا أسلحة بيضاء في وجهه محاولين التعدي عليه لخلافات سابقة بينهم، مما دفع المجني عليه للهرب منهم فصدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره الطريق وحدثت اصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط المتهمين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.