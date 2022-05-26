اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مشروع للتحكم عن بُعد باليد للكبار والمرضى لطالب فى المنوفية.. فيديو

الخميس، 26 مايو 2022 05:30 ص
مشروع للتحكم عن بُعد باليد للكبار والمرضى لطالب فى المنوفية.. فيديو الطالب عمرو عوض
المنوفية – فريق المحافظات

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التقى "اليوم السابع" الطالب عمرو عوض، صاحب مشروع التحكم عن بُعد باليد عن طريق جهاز يمكن من خلاله التحكم بأى شىء معه.

وأكد الطالب، أن المشروع يمكن الشخص من التحكم فى أى جهاز سواء كان ريموت أو تليفزيون أو تحريك أى شىء عبر الإشارات، وذلك يساعد بشكل كبير المرضى وكبار السن وغيرهم من الحالات الخاصة فى القدرة على الحياة.

وأضاف عوض، أنه يمكن تطبيق الجهاز بشكل كبير لما له من فائدة كبيرة، لافتا إلى أن تكلفته لا تتخطى 1500 جنيه، وهى تكلفة بسيطة بما يحقق من مهام.

جاء ذلك خلال الملتقى الفكرى الأول لطلاب الجامعات التكنولوجية بحضور الدكتور أحمد الحيوى مستشار وزير التعليم العالي للتعليم العالى الفنى وأمين صندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية بالقاهرة وبنى سويف، وعدد من الطلاب بالجامعات، علاوة على تنظيم الجامعة لدورة الصداقة الأولى بين ثلاث جامعات تكنولوجية.


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