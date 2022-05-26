مدارس الأقصر تتصدر المراكز الأولى على الجمهورية بمسابقة الفنون المسرحية

الأقصر- أحمد مرعى

استمراراً لسلسلة النجاحات والتفوق لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، تصدرت عدد من مدارس تعليم الأقصر المراكز الأولى على الجمهورية فى مسابقة الفنون المسرحية، حيث تقدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، بخالص التقدير والشكر والعرفان للمدارس المتصدرة الترتيب على مستوى الجمهورية فى مسابقة الفنون المسرحية.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه فى مسابقة الفنون المسرحية حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية مدرسة الثانوية التجارية بإدارة البياضية، ومدارس الفنية بنات والفندقية المشتركة والعسكرية والثانوية بنات بإدارة الأقصر، فيما تصدرت المدارس الفائزة بالمركز الثالث لمرحلة التعليم الأساسي، مدرسة الدير الابتدائية بإسنا، ومدرسة السلام لغات الأقصر الإعدادية، ومدرسة سعد زغلول التجريبي بإدارة القرنة، موجهاً التقدير والشكر للموجه العام والموجه الأول وموجهي الإدارات ومديري المدارس، ومديري الإدارات ووكلاء الإدارات التعليمية والمشرفين والطلاب مع التوفيق والسداد للجميع.

كما أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، عن نجاح المرحلة الإعدادية والثانوية فى الحصول على المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمسابقة الفنون البيئية للتربية الموسيقية، وقدم الشكر لهشام عبد الستار مدير عام الشئون التنفيذية، وخالص الأمنيات الطيبة لتوجيه عام التربية الموسيقية وموجهي الإدارت، ومدير الادارت التعليمية لحصول المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية على تلك المراكز المتقدمة.

وجاءت نتيجة مسابقة الفنون البيئية للتربية الموسيقية بفوز المرحلة الثانوية بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية في المسابقة الشتوية للعام 2021/2022 بإدارة الأقصر، والمدربين كل من رغدة موسى عبد المنعم بمدرسة الأقصر الثانوية بنات، وأمانى عبد الستار محمد الثانوية العسكرية بالأقصر، ونهى أحمد عبد العزيز بمدرسة أبو بكر الرسمية لغات، وميرفت وليم إبراهيم مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وبإدارة أرمنت كل من عفاف السيد مدرسة ارمنت العسكرية بنين، والموجه سعاد محمد شبيب ورجب إبراهيم على، وإيمان سمير مرزوق، والموجه الأول شنودة نبيل بولس والموجه العام أحمد محمد عبد الله.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فقد تم الفوز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، بمشاركة كل من إيمان محمد شبيب بمدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومروة لطفى عيد عدوى مدرسة الأقباط الإعدادية بنين بالأقصر، ومنى ظريف سيفين مدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ونهى أحمد عبد العزيز بمدرسة أبو بكر الرسمية لغات، وأمانى عبد الشهيد سعيد بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، ومحمود أبو النجا أحمد بالأقصر الإعدادية بنين، ونرمين مجدى باسيلى بمدرسة السلام الخاصة تعليم أساسى، والموجه مارين ممدوح حلمى، ومن إدارة أرمنت كل من فاطمة محمد الأمين بمدرسة المحاميد بحرى الاعدادية المشتركة، وسعاد صلاح بمدرسة الإعدادية بنات بأرمنت، وتوجيه رجب إبراهيم على وإيمان سمير مرزوق، والموجه الأول شنودة نبيل نبيل بولس، والموجه العام أحمد محمد عبد الله.