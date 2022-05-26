مباشر.. أول لقاء مع طالب الطب الفائز بالمركز الثانى عالمياً فى حفظ وتجويد القرآن بروسيا

المنوفية - فريق المحافظات

حالة من الفرحة الشديدة صنعها الطالب محمود خالد سويد، طبيب امتياز بمستشفيات جامعة المنوفية، والذى فاز بالمركز الثانى على مستوى العالم، ممثلا لمصر فى مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، التى أقيمت بمدينة قازان العاصمة الإسلامية فى روسيا بمشاركة 70 دولة من الدول العربية والإفريقية والأجنبية .

وانطلقت الزغاريد بمنزل الطالب بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسط حفاوة كبيرة من جميع الجيران والاقارب بما حققة الطالب.

ويقول الطالب محمود خالد، إنه تم اختياره لتمثيل مصر فى المسابقة والتى شارك بها ما يقرب من 70 دولة وأنهى كافة الأوراق وتوجه لروسيا للمشاركة فى المسابقة .

وتابع سويد، أنه أثناء المسابقة كانت اللجنة مكونة من 5 علماء من المشايخ أصحاب جنسيات مختلفة وكان رئيس اللجنة من الإمارات العربية المتحدة وكان هناك محكم مصرى واخر تركى واخر روسى، وتبدأ المراسم بأن يقوم كل متسابق بقراءة صفحة كاملة من القرآن 15 سطر ملتزما بأحكام التجويد والتلاوة.

وعن الكواليس أثناء إقامته فى الفندق فى روسيا قال سويد كان كل واحد يحكى ما قام به من مشاركات فى المسابقات والمسابقات التى مثل بها بلدة والجوائز التى حصل عليها، لافتا إلى أن أحد المتسابقين الروسيين حصل على جائزة رحلة حج .

كان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية قد كرم الطالب محمود خالد سويد طبيب امتياز بمستشفيات جامعة المنوفية والذى فاز بالمركز الثانى على مستوى العالم ممثلا لمصر فى مسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم، التى أقيمت بمدينة قازان العاصمة الإسلامية فى روسيا بمشاركة 70 دولة من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، وأهمية تشجيع الطلاب الموهوبين والمبدعين ورعايتهم، ودعمهم فى مختلف الملتقيات والمنافسات لإطلاق مواهبهم وتنميتها والفوز بأعلى المراكز، موجها خالص التهنئة للطالب الذى مثل مصر وجامعته فى مسابقة عالمية وأثبت قدرته وتفوقه وحقق مركزا متقدما، كما وجه التهنئة لوالد الطالب والذى يعمل بالجامعة.

وحضر التكريم الدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية موجها التهنئة للطالب، ومتمنيا له خالص التوفيق وتحقيق المركز الأول فى المسابقات القادمة، وقام المحاسب جلال عبد السلام القائم بعمل أمين عام الجامعة أيضا بتهنئة الطالب، متمنيا له التوفيق ومزيدا من التفوق.















