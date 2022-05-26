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قطع مياه الشرب مساء اليوم 8 ساعات عن 4 المناطق بالهرم لتحويل الخطوط

الخميس، 26 مايو 2022 11:45 ص
قطع مياه الشرب مساء اليوم 8 ساعات عن 4 المناطق بالهرم لتحويل الخطوط إنقطاع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد عدة مناطق بالهرم مساء اليوم، انقطاع مياه الشرب حيث أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ خط بديل لخط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكارى نظراً لحدوث تأكل به.
 
ولتنفيذ أعمال ربط الخط الجديد بشبكة الخطوط الخاصة بالمحطة ستضطر الشركة لقطع خدمة مياه الشرب لمدة 8 ساعات إعتباراً من العاشرة مساء اليوم الخميس وحتى السادسة صباح غدا الجمعة. 
 
وأوضحت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى( منشأة البكارى، الطوابق، المريوطية فيصل حتى منشأة البكارى، شارع فيصل من الطوابق وحتى المريوطية ).
 
واهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتدبير إحتياجاتهم من المياه أثناء فترة الإنقطاع، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه لأغراض الشرب عند الطلب على رقم طوارئ ( 125).

الجيزة

قطع المياه

مياه الشرب

انقطاع المياه


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