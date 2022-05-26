فبرك صورا مخله لحبس طليقته.. جنح الزيتون تقضى بحبس موظف سنة مع الشغل

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، بحبس موظف سنة مع الشغل بتهمة التشهير بمطلقته، ونشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بها وتبين أنها ملفقة ومفبركة.

كشفت أوراق القضية، أنه عندما أقام المتهم جنحة مباشرة ضد مطلقته يتهمها بالقيام بأعمال فسق وفجور وتعريض نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة منافية للآداب، واتهمها بتعريض صغيرتها للخطر وقدم للمحكمة صورا نسبها لطليقته منافية للآداب مرسله للمتهمة عن طريق "واتس اب"، طعنت طلقته على تلك الصور بالتلفيق والاصطناع.

وأحالتها المحكمة لإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، التي استدعت المدعى لفحص الرسائل المزعوم إرسالها له، فتبين عدم وجود تلك الرسائل، وتبين أنها غير حقيقية، فأقامت طليقته دعوى بلاغ كاذب وتشهير والنيل من سمعتها وقدمت ما يفيد بصدور أحكام بحبسه لامتناعه عن تنفيذ أحكام بنفقات الصغار، فقضت المحكمة ببراءتها وحبس طليقها.