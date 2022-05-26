اليوم السابع
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غلق باب الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية اليوم

الخميس، 26 مايو 2022 07:00 ص
غلق باب الترشح لرئاسة 5 جامعات حكومية اليوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب: محمد صبحى

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تغلق لجنة اختيار القيادات الجامعية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الخميس، باب تلقى طلبات التقدم والترشح لمنصب رئاسة 5 جامعات حكومية، وهى: "جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، وجامعة الزقازيق، وجامعة المنيا وجامعة مدينة السادات".

وكان بدأ فتح باب الترشح، يوم السبت 21 مايو ويستمر حتى الخميس 26 مايو بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم إعلان القائمة المبدئية الساعة الثالثة عصرا من اليوم الخميس.

وكان  المجلس الأعلى للجامعات ، أعلن أنه بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات، فقد تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمنى.


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