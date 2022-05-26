طقس صيفى حار بالإسماعيلية ودرجة الحرارة 34.. وسيولة مرورية.. لايف وصور

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد، وشبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة، وبورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28، ودمياط الصغرى 18 والعظمى 26، والزقازيق الصغرى 20 والعظمى 34، والإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 34، والسويس الصغرى 20 والعظمى 33، والعريش الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.