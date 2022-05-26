ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب الخطف بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالجيزة تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب "الخطف" مُستخدمين دراجات نارية مُستأجرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (15) واقعة، كما أرشدا عن المسروقات (23 هاتفا محمولا)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.