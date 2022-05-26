ضابط تشادى راحل يفوز بجائزة الأمم المتحدة لحفظ السلام

كتبت: هند المغربي

اختير النقيب التشادى الراحل عبد الرزاق حامد بحر للفوز بأرفع جائزة أممية فى مجال حفظ السلام، تقديرا لشجاعته الاستثنائية، خلال الخدمة فى مالى، ووفق بيان الأمم المتحدة سيتم تقديم الجائزة خلال فعالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس.

وذكر بيان المنظمة أن النقيب عبد الرزاق انضم إلى بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في يناير 2021، وكان يعمل في معسكر أجويلهوك في الشمال الشرقي عندما تعرض المعسكر لهجوم من قبل مجموعة إرهابية مسلحة حاولت الاستيلاء على القاعدة والمخيمات المجاورة.

قاد الضابط التشادي في أبريل الماضي هجوما مضادا جريئا للدفاع عن المعسكر، وحماية أرواح زملائه، ومنع وقوع إصابات بين المدنيين، لكن أثناء محاولته تأمين المنطقة المحيطة، لاحظ أن مهاجمين مسلحين كانوا يدخلون منزلا مجاورا، عاقدا العزم على ضمان عدم إلحاق الضرر بزملائه والسكان المدنيين، قاد النقيب عبد الرزاق عملية، بمفرده، لتطهير وتأمين المنزل، لكنه قُتل بالرصاص.

ومن جانبه، قال وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا "إن استعداد النقيب عبد الرزاق للمخاطرة بحياته لإنقاذ الآخرين هو مثال على شجاعة وتفاني أكثر من مليون جندي حفظ سلام خدموا في الخطوط الأمامية للصراع منذ عام 1948، "وأضاف أن تضحية الضابط التشادي تسلط الضوء أيضا على الخطر المتزايد الذي يواجهه حفظة السلام التابعون للأمم المتحدة أثناء قيامهم بعملهم المهم في بعض أكثر البيئات تحديا في العالم.

وتابع لاكروا قائلا: "قدم النقيب عبد الرزاق أسمى التضحيات في السعي إلى تحقيق السلام. إلى جانب أسرته وزملائه ونأسف لخسارته قائلا إن خدمته المتفانية تلهمنا جميعا ونحن فخورون بتكريمه" حيث سيتم تسليم "وسام النقيب مباي دياني للشجاعة الاستثنائية" لعائلة النقيب عبد الرزاق في حفل في نيويورك".

وتم تسمية الميدالية تكريما للنقيب مباي دياني الذي أنقذ مئات الأرواح أثناء خدمته في عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في رواندا في عام 1994، قبل أن يُقتل في أرض المعركة.

وفي عام 2014، جعل مجلس الأمن الوسام الرفيع جائزة رسمية لتكريم حفظة السلام العسكريين والمدنيين الذين يظهرون شجاعة استثنائية. وتعد هذه السنة المرة الثانية فقط التي يتم فيها منح هذه الميدالية، كما سيتم تسليم رسالة شكر من الأمين العام للأمم المتحدة إلى ثلاثة من حفظة السلام الآخرين تقديرا لشجاعتهم في أداء واجبهم