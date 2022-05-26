صباح الخير والرزق الحلال على الأيادى الشقيانة.. شاهد زراعة الذرة الشامية بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من محافظة الفيوم، قدم خلاله لقطات من موسم زراعة الذرة الشامية بالمحافظة، والذي يعتبر أحد أهم المحاصيل الرئيسية التي يعتمد عليها المزارع بمحافظة الفيوم كل عام.



وقال حمدي عبد التواب أحد مزارعي محافظة الفيوم، إن عمره تخطي الـ62 عاما، وما زال يعمل لزراعة الكرة الشامية ويطلبه أصحاب الأراضي الزراعية لزارعة بذور الذرة الشامية نظرا لخبرته الطويلة في الزراعة، حيث إنه يعلم جيدا كيفية ترك مسافات مناسبة ومتساوية بين جميع البذور، حيث إنه يترك بين كل بذرة وأخرى 30 سنتيمتر.



ولفت حمدى، أن يومه يبدأ في السادسة صباحا يذهب إلى الأرض الزراعية ويعمل في زراعة بذور الذرة حتى الساعة العاشرة صباحا، ثم يعود لمنزله ويستأنف العمل مرة أخرى من الثالثة عصرا حتى أذان المغرب، لافتا إلى أن أجره خلال اليوم ينفق منهم على أسرته ويساعد أبناءه المتزوجين في الإنفاق على أسرهم.



وعن موسم زراعة الذرة، أكد حمدي أنه من أهم المحاصيل بالنسبة للمزارع في محافظة الفيوم، حيث إن المزارعين يعتمدون عليه في تربية المواشي والطيور، لافتا إلى أنهم يزرعون البذور وينتظرون حتى يقومون بحصادها.



وطالب مزارع الفيوم، بأن تقوم الجمعيات الزراعية بتوفير مرشدين من مهندسي الزراعة يزورون المزارعين في الأراضي الزراعية ويوجهون لهم النصائح بكيفية الاعتناء بالحصول ومكافحة الآفات الزراعية.







موسم زراعة الذرة الشامية (1)



موسم زراعة الذرة الشامية (2)