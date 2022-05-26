سجل وبلاش تأجل.. 213 مأمورية شهر عقارى تواصل تلقى طلبات تسجيل العقارات

كتب إبراهيم قاسم

تحت شعار سجل وبلاش تأجل، تواصل 213 مأمورية شهر عقارى على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس، تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى تسجيل عقاراتهم بالشهر العقارى، وفق التعديلات الأخيرة على القانون، والتى تم العمل بها منذ 21 يوما.

وتلقت مأموريات الشهر العقارى فى المحافظات منذ تفعيل التعديلات الأخيرة فى 7 مايو الجارى عدد كبير من الطلبات التى تجاوزت مئات الطلبات.

وكانت وزارة العدل تحت قيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، تمكنت تسهيل خطوات تسجيل العقارات فى الشهر العقارى، وحددت الوزارة خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري فى عدة خطوات هى:

1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل

2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد

3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدى المأمورية تفيد الآتي:

- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات فى حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة

- عدم قيد الطلب فى حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة

- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائى فى الطلب الذى يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائى فى الذى يسبقه

4- فى حالات تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته

- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"

- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"

- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"

5- يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر

6- تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال

7- تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك فى مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.

8- عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.