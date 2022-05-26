زراعة الشرقية تنظم ندوة لمربى الماشية عن "تطوير مراكز تجميع الألبان"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، تنفيذ ندوة إرشادية موسعة لمربي الماشية بقرية حانوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة كفر صقر، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، في حضور اللواء دكتورإبراهيم متولى وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية، والمهندس سمير راشد مدير عام المتابعة بمديرية الزراعة ومديرا الإدارتين الزراعية والبيطرية بكفر صقر وعدد من رؤساء الأقسام بالمديريتين ومديري الجمعيات الزراعية بكفر صقر وذلك داخل أحد مراكز تجميع الالبان المطورة بالقرية.



وخلال الندوة أوضح المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة أن تطوير مراكز تجميع الألبان يمثل نقطة انطلاق للحفاظ على صحة المواطن، وكذلك الحصول على ألبان خالية من الأضرار ومسببات الأمراض وعالية الجودة، لافتاً إلى ضرورة تشجيع المربين والمزارعيين على الاستفادة من القروض المقدمة من البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي بفائدة 5 % للبدء فورا في تطوير مراكز تجميع الألبان للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.



بينما أشار اللواء دكتور ابراهيم متولى وكيل وزارة الطب البيطري أن الشرقية تضم 109 مراكز لتجميع الألبان، تم تطوير 13 مركزا منها طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير الدولية، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحصول على ألبان عالية الجودة وجاري العمل على تطوير باقي مراكز تجميع الألبان والاستفادة من القروض البنكية المقدمة .



وفي نهاية الندوة تم استعراض آليات التعاقد للمشاركه في المشروع وكيفية الاستفادة من القروض البنكية بفائدة مخفضة، وفتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.



وبدوره أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تُعد من المحافظات الزراعية، وتضم ثروة حيوانية ضخمة تتطلب مزيداً من التوسع في إقامة وتطوير مراكز تجميع الألبان لزيادة الإنتاجية، مشيداً بخطة وزارة الزراعة لتطوير مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى صورة محكمة تضمن جودة الحليب سواء كان للإستهلاك الطازج أو التصنيع والحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية و القياسية.







