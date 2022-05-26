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رئيس دونيتسك: قواتنا تدخل مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف

الخميس، 26 مايو 2022 09:38 ص
رئيس دونيتسك: قواتنا تدخل مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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قال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين إن قوات بلاده دخلت مناطق خيرسون وزابوروجيه وخاركوف في أوكرانيا .

 

وأضاف بوشيلين في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، "وحداتنا موجودة في عدد من المناطق.. أتحدث عن منطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيه ومنطقة خاركوف"، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بتحرير خاركوف، ولكن يتعلق بحماية (دونيستك ولوجانسك ) بالكامل .


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع أمس الأربعاء، على مرسوم يقضي بمنح الجنسية الروسية لسكان مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في أوكرانيا وفق إجراءات مبسطة.

 


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