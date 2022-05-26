حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إغلاق المحلات التجارية المخالفة بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شن حي شمال الغردقة برئاسة محمد الغريب، حملة مكبرة لتنفيذ القرارات الصادرة بإغلاق المحلات المخالفة، بسبب عدم وجود تراخيص أو مخالفة لشروط البيئة، أو مخالفة النشاط.

وأكد مجلس مدينة الغردقة أن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتعليمات اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة بتنفيذ جميع قرارات إغلاق المحلات المخالفة بجميع أنحاء وقطاعات المدينة.

من جانب آخر، تابعت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أعمال الإزالات التي تعوق أعمال التطوير في بلوكات فاطمة الزهراء بمنطقة الأحياء، حيث تم إزالة عدد من التعديات على أملاك الدولة عبارة عن أرصفة وسلالم وبلكونات.



إزالة معوقات التطوير بالغردقة



إزالة معوقات التطوير بحي الزهراء