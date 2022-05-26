تنفيذ 3911 مشروعا ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 324 مليون جنيه بالقليوبية

وأشار المحافظ، إلى أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 896 مشروعا بقيمة تمويل 310 ملايين جنيه يليه مركز ومدينة طوخ ، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 877 مشروعا بتمويل بلغ 164 مليون جنيه.

ووجه المحافظ، القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة.

موضحا أن برنامج مشروعك يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.