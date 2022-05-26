اليوم السابع
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تفاصيل جديدة وشهود عيان في واقعة توفى 5 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بالجيزة.. فيديو

الخميس، 26 مايو 2022 11:20 م
تفاصيل جديدة وشهود عيان في واقعة توفى 5 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة بالجيزة.. فيديو
كتب كريم صبحى

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قال شهود العيان في واقعة العثور على 5 جثث لأسرة عامل بمرزعة في الشيخ زايد بالجيزة، إنهم اصيبوا بالصدمة جراء هذا الحادث، وأن الجميع تسيطر عليه حالة من الحزن بعد مقتل الخمسة.
 
ويعمل خبراء الأدلة الجنائية بالجيزة على جمع الأدلة من داخل المزرعة لكتابة تقرير وافً، وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات حول الواقعة.
 
وكان فريق من النيابة العامة انتقل لمكان الواقعةـ وأمر بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة ورفع الأدلة من مسرح الحادث.
 
وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثور على 5 جثث داخل مزرعة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أشقائه.
 
استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.
 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

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قتل

جثة

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