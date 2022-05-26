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تعيين نادية لطفى رئيساً لمركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى

الخميس، 26 مايو 2022 10:13 ص
تعيين نادية لطفى رئيساً لمركز بحوث الأمان النووى والإشعاعى الدكتورة نادية لطفى هلال
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت هيئة الطاقة الذرية أن الدكتور مصطفى مدبولي اصدر القرار رقم 1781 لسنة 2022 بتاريخ 22 مايو 2022 بتعيين الدكتورة نادية لطفي هلال رئيساً لمركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي لمدة 4 سنوات وتعتبر أول سيدة ترأس مركز بحوث الآمان النووي والإشعاعي.
 
وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن الدكتورة نادية لطفي حصلت  على درجة البكالوريوس في تخصص الفيزياء الحيوية من كلية العلوم جامعة القاهرة عام 1990، ثم حصلت على درجة الماجستير أيضاً من جامعة القاهرة عام 1996، ثم حصلت على دكتوراه الفلسفه في العلوم الطبيعية من جامعة سالزبورج  بالنمسا عام 2000.
 
و تدرجت في الدرجات العلمية منذ تعيينها معيداً بهيئة الطاقة الذرية في عام 1992 حتى حصولها على درجة الاستاذية عام 2012. وقد شغلت دكتورة / نادية هلال منصب رئيس قسم الامان الاشعاعي من عام 2013 حتى عام 2016، ثم وكيلاً لشعبة الرقابة الإشعاعية من 2019 حتى عام 2021، ثم رئيساً لشعبة الرقابة الاشعاعية من أبريل 2022.
 
وشاركت الدكتورة  نادية هلال في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الدولية من أهمها اجتماع الخبراء الدولي حول الحماية من الإشعاع بعد حادثة فوكوشيما دايتشي باليابان والذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا  في فبراير 2014، وكذلك المؤتمر الدولي حول النظم التنظيمية الفعالة في المجال النووي والإشعاعي والذي عقد بلاهاي بهولندا  في نوفمبر 2019، كما شاركت  منذ عام 1993 حتي يونيو 2021 ضمن فريق التفتيش علي المنشآت والوحدات التي تستخدم مواد مشعة في المجال الطبي والصناعي بهدف التأكد من سلامة العاملين والجمهور. كما شاركت منذ عام 2012 وحتى عام 2021 كعضو في لجنة التقييم والمراجعة لإصدار تراخيص الجهات التي تستخدم مواد مشعة. وقد اشرفت علي احدي عشر رسالة ماجستير ودكتوراه في الجامعات المصرية وكذلك تحكيم سبعة عشر رسالة ماجستير ودكتوراه.
 

الطاقة الذرية

مركز البحوث النووية

مركز الامان النووى

مجلس الوزراء


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