تأجيل محاكمة ربة منزل أشعلت النيران في جسد والد زوجها بالإسكندرية للمرافعة

الإسكندرية - فريق المحافظات

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عدلي عباس الخولي رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمة " ب.ر.ر" ربة منزل للمرافعة في اتهامها بقتل المجني عليه " ص.ع.م"، والد زوجها لجلسة 19 يونيو القادم .

صدر القرار بعضوية كل من المستشار محمد السيد عبده، والمستشار عبدالكريم محمد فخري، والمستشار خالد أحمد زكي، وسكرتير الجنايات عمرو زكي .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10213 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب ببلاغ يفيد بإشعال النيران في جسد المجني عليه داخل محل سكنه .

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب إلى قيام المتهمة " ب.ر.ر" ربة منزل بأن عقدت النية مع سبق الاصرار علي إزهاق روح المجني عليه "ص.ع.م" والد زوجها مستغلة أنه مريض وقعيد الفراش بأن سكبت عليه مادة حارقة واشعلتها داخل غرفة نومه واحرقت المنزل وتركته، وفرت هاربة، وذلك بسبب خلافات سابقة لطردها من المنزل، وعند عودتها للمنزل طلب منها المجني علية الخروج، وقام الاتصال بزوجها للحضور وارغامها بترك المنزل فقررت الانتقام منه.

وبتقنين الإجراءات بمحل الواقعة والمترددين على محل الحادث تبين أن المتهمة هي التي أشعلت النيران في والد زوجها والمنزل وعلى الفور تم إلقاء القبض عليها وبعرضها على النيابة العامة التي قررت إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها.