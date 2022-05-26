"بودي جارد" يعتدي على طلاب القوافل التعليمية في بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

اعتدى مجموعة من الـ"بودي جارد" تابعين لمؤسسة ثقافية بالأيدي على عدد من طلاب القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة، أمس الأربعاء، داخل إحدى مدارس محافظة بورسعيد، وذلك أثناء ترويج المؤسسة لمشروعاتها عقب انتهاء محاضرات القافلة، على غرار المعلمة التي استعانت ببودي جارد خلال عرض مسرحية لطلابها.

وأكد شهود عيان من الطلاب والطالبات أنهم عقب خروجهم من محاضرات القافلة التعليمية المجانية بالمدرسة، بدأت المؤسسة في الترويج لنفسها وأنشطتها ومشروعاتها من خلال محاضرات، بحضور عدد من "البودي جارد" التابعين لشركة أمن أحضرتها المؤسسة، وجرى استدعاء أحد الطلاب للمشاركة والحديث على المنصة حول ملفات وقضايا المحافظة.

أثناء ذلك فوجئ الطلاب بأن مسئولي المؤسسة يستدعون "البودي جارد" لإخراج طالب ابتسم أثناء ترويج المؤسسة لنفسها، مما جعل زملائه يعترضون على ما حدث ووقعت مشادة بين "البودي جارد" والطلاب، تسببت في حالة من الكر والفر داخل قاعة المحاضرة.

من جانبه، أوضح مصدر مطلع بمحافظة بورسعيد، أن الواقعة حدثت عقب إنتهاء القوافل التعليمية، وأثناء العرض الترويجي للمؤسسة، نافيًا علاقة المديرية والإدارات المختصة بالواقعة، كونها وقعت خلال عرض المؤسسة، وأن تعليم بورسعيد حريص كل الحرص علي مصلحة وسلامة الطلاب.

وأكد المصدر على أنه جرى تحرير محضر إداري وفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث تبين من التحقيقات الأولية أن ما حدث لا علاقة له بتعليم بورسعيد والعاملين بالمنظومة، وما حدث كان بين مسئولي المؤسسة وشركة الأمن "البودي جارد" التي أحضروها ومع الطلاب خلال عرض ترويجي لها، مشددًا على أن الطلاب حصلوا علي القافلة التعليمية في هدوء دون حدوث أي مشكلات.

وكان اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، قد تلقى بلاغًا بالواقعة، ووجه بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن سلامة الطلاب.