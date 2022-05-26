انطلاق محادثات "يابانية - تايلاندية" لتعزيز العلاقات الاقتصادية

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بدأ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ونظيره التايلاندي برايوت تشان أوتشا محادثات اليوم الخميس في العاصمة طوكيو، حيث من المتوقع أن يتفقا خلالها على تعزيز العلاقات الإقليمية من خلال إطار عمل اقتصادي بين الهند والمحيط الهادئ بقيادة الولايات المتحدة.

وقال كيشيدا - في مستهل المحادثات، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "أود أتبادل الآراء حول الكيفية التي يمكننا من خلالها تطوير علاقاتنا الثنائية وتحقيق حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ومن المتوقع أيضا أن يعرب كيشيدا خلال الاجتماع عن استعداد اليابان للتعاون من أجل نجاح قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المقرر انطلاقها نوفمبر القادم في بانكوك برئاسة تايلاند.

وتهدف الولايات المتحدة إضافة إلى 12 عضوًا آخرين في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى وضع معايير للاقتصاد الرقمي وضمان سلاسل التوريد الآمنة والمساعدة في إجراء استثمارات كبيرة لتحقيق الانتقال للطاقة النظيفة، ومع ذلك لا تزال الكيفية التي ستستمر عليها المفاوضات غير واضحة.

وتحاول اليابان تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا لمواجهة نفوذ الصين السياسي والاقتصادي المتزايد .. وكان كيشيدا وبرايوت قد وقعا اتفاقا في وقت سابق من شهر مايو الجاري في بانكوك بشأن النقل المتبادل لمعدات وتكنولوجيا الدفاع لتعميق التعاون الأمني ​​الثنائي.