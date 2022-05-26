انطلاق فاعليات تدريب مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) بالأقصر .. صور

ويأتي ذلك في إطار فعاليات المؤتمر الطبي الأول للاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى، والذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، يوم 17 مايو الجارى.

فيما تواصلت بمحافظة الأقصر، فعاليات الندوات فى الفنادق للتعريف بفعاليات مبادرة (اعرف طبيب أسرتك)، والتي قامت إدارة التسويق بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر بتدشينها لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وضمن فعاليات المبادرة قام فريق من إدارة التسويق بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين بالتوجه إلى أحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

ووفقاً للمبادرة تم تنظيم ندوة توعية للعاملين بأحد الفنادق من أهالي الأقصر حيث شملت الندوة التالي:- (كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائلي بمنظومة التأمين الصحي الشامل - التنوية على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة - كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344 - كيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة - الاعلان عن إنشاء مركز لزراعة الأعضاء بمعايير عالمية بمحافظة الأقصر - الإعلان عن برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعى التأمين الصحي الشامل "بالمجان")، كما قام الفريق القائم بإلقاء الندوة بالاستماع إلى إستفسارات ومقترحات العاملين بالفندق فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.