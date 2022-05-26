النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات لكشف لغز حادث مزرعة الجيزة

كتب بهجت ابو ضيف - أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثث 5 أشخاص من أسرة واحدة جرى العثور عليهم متوفين داخل مزرعة بالجيزة.

وكان فريق من النيابة العامة انتقل لمكان الواقعة وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة ورفع الأدلة من مسرح الحادث.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على 5 جثث داخل مزرعة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثث مستأجر المزرعة، واثنين من أبنائه، واثنين من أشقائه.

استمع رجال المباحث لأقوال أحد أبناء مستأجر المزرعة، وتبين أنه اتصل على والده، ولم يتلق منه ردا، فتوجه إلى المزرعة، وعثر عليه وباقي الأسرة مفارقين الحياة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.