المشدد 5 سنوات لقيادى بجماعة الإخوان الإرهابية فى قضية تظاهر بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت الدائرة الثامنة إرهاب، بمحكمة استئناف طنطا المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي، بجلسة اليوم، في القضية المعروفة اعلاميا بقضية "تظاهرات شبرا الخيمة"، بمعاقبة أحد المتهمين بالقضية المذكورة وهو القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية وعضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة والمتهم في قضية تظاهرات شبرا الخيمة، بالسجن لمدة خمس سنوات ومصادرة الأدوات والمطبوعات المضبوطة.