الكهرباء تطلق خدمة شحن رصيد العداد مسبوق الدفع عبر المنصة الإلكترونية

كتب: رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم 24 خدمة للمشترك.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أنه تم تفعيل خدمة شحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه و استخراج كارت بدل تالف أو فاقد بالإضافة إلى خدمة تغيير اسم صاحب العداد "تنازل عن العداد" و تغيير نوع النشاط و استبدال عداد بقدرة أكبر وجدولة مديونية على أقساط و تعديل توصيلة و توصيل تيار مؤقت و تصحيح اسم أو بيانات.

وقال حمزة ، انه بعد الانتهاء من اطلاق كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه التى يبلغ عددهم ما يقرب من 24 خدمة أصبح المواطن ليس فى حاجة للذهاب لشركات توزيع الكهرباء تماما ، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات و سداد الرسوم و عمل كافة الإجراءات.