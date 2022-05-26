اليوم السابع
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الكهرباء تطلق خدمة شحن رصيد العداد مسبوق الدفع عبر المنصة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2022 05:30 ص
الكهرباء تطلق خدمة شحن رصيد العداد مسبوق الدفع عبر المنصة الإلكترونية عداد كهرباء مسبوق الدفع - أرشيفية
كتب: رحمة رمضان

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كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر انتهت من تفعيل كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية التى يبلغ عددهم 24 خدمة للمشترك.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أنه تم تفعيل خدمة شحن رصيد العداد مسبوق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه و استخراج كارت بدل تالف أو فاقد  بالإضافة إلى خدمة تغيير اسم صاحب العداد "تنازل عن العداد" و  تغيير نوع النشاط و استبدال عداد بقدرة أكبر وجدولة مديونية على أقساط و تعديل توصيلة و  توصيل تيار مؤقت و تصحيح اسم أو بيانات.

وقال  حمزة ، انه بعد الانتهاء من اطلاق كافة خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه التى يبلغ عددهم ما يقرب من 24 خدمة أصبح المواطن ليس فى حاجة للذهاب لشركات توزيع الكهرباء تماما ، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات و سداد الرسوم و عمل كافة الإجراءات.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه

عداد كهرباء مسبوق الدفع


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