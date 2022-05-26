الكليبى والنعيمى والبلدى المجنس أشهر رؤوس الأغنام بسوق إدفو.. صور

أسوان - صلاح المسن

رصدت عدسة اليوم السابع حركة البيع والشراء بسوق الثروة الحيوانية بإدفو شمال محافظة أسوان.



وقال المعلم محمود أبو دياب من تجار الأغنام، إن أشهر أنواع الأغنام هى الكليبي والكليبي أبو سنارة والنعيمي والبلدي المجنس، لافتا إلى اختفاء سلالة الأغنام البلدية، وأن أفضل الأنواع هى الزرايبي والنعيمي.



وأضاف أنه يوجد الرحنابي وهو مجنس من الكليبي والبلدي، لكن من وجهة نظره أن الأغنام البلدي هي الأفضل في اللحوم، مضيفا أنه يحاول بقدر المستطاع التساهل مع الزبون نظير هامش ربح بسيط.























