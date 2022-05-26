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العربية: 11 قتيلا و17 جريحا فى القصف الروسى على وسط مدينة خاركيف

الخميس، 26 مايو 2022 06:32 م
العربية: 11 قتيلا و17 جريحا فى القصف الروسى على وسط مدينة خاركيف اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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ارتفع عدد ضحايا القصف الروسى الدائر على مدينة خاركيف إلى 11 قيلا و17 جريحا، وفق خبر عاجل بثته قناة العربية.

وكانت سلطات خاركيف الأوكرانية قد أكدت منذ قليل مقتل 4 أشخاص فى قصف روسى على المدينة، قبل أن يرتفع العدد إلى 11.

وفى وقت سابق اتفق وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، ورئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي على أن البلدين رفيقتين، وليستا متنافستين على مسار التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وكتب كوليبا- في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، عقب اجتماعه مع بنداروفسكي، حسب ما أوردته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية، اليوم الخميس "التقيت رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي... ولا يزال دعم سكوبي لأوكرانيا في هذه الأوقات العصيبة ثابتًا... وستتذكر أوكرانيا ذلك دائمًا... واتفقنا أيضًا على أن أوكرانيا ومقدونيا الشمالية رفيقتان وليستا متنافستين على مسار التكامل في الاتحاد الأوروبي".

 

 

 


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