اليوم السابع
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العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة MCI للاستثمارات التجارية

الخميس، 26 مايو 2022 10:16 ص
العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة MCI للاستثمارات التجارية جانب من التوقيع
كتب زكى القاضى

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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز كافة فرص الإستثمار المشترك في مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030، جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة MCI للإستثمارات التجارية.
 
وفي هذا الصدد، أوضح "التراس"أن مجالات التعاون تتضمن تعزيز المشاركة في مجالات الصناعة وكافة المشروعات الإستثمارية طبقا لمعايير الجودة العالمية  , مشيدا بالخبرات الإقتصادية والمالية  لشركة MCI .
 
وأضاف أن العربية للتصنيع تحرص علي تعزيز أوجه التعاون والشراكة بما يخدم كافة مشروعات القطاعين الحكومي والخاص المحلية الخاصة ذات الأهمية والإقليمية .
 
من جانبه، أعرب "المصطفي زيتون "رئيس مجلس إدارة شركة MCI عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية، مثمنا دورها الهام وخبراتها المتطورة التي تمكنها من انجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة، مشيدا بمناخ الاستثمار التي تتمتع به مصر حاليا، ومشروعاتها التنموية المتعددة وحركة العمران المتطورة بما يجذب الاستثمارات العالمية للمشاركة والاستثمار المشترك.

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