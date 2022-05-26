اليوم السابع
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العراق: القبض على اثنين من داعش يخططان لتنفيذ أعمال إرهابية فى كركوك

الخميس، 26 مايو 2022 12:48 م
العراق: القبض على اثنين من داعش يخططان لتنفيذ أعمال إرهابية فى كركوك الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ألقت قوات الأمن العراقية، القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" بمحافظة في كركوك.

وذكرت قوات الأمن، وفقا لقناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، أنه خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وحسب معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/ قسم استخبارات كركوك، تمت القبض على عنصرين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية.

وأضاف البيان، أن العنصرين كانا ينويان تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين في مدينة كركوك، داعيا المواطنين للتعاون بإدلاء المعلومات عن المشبوهين من أجل تعزيز الأمن والقضاء على خلايا الإرهاب والجريمة.

 


العراق

داعش

كركوك

الارهاب

الشرطة العراقية


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