اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة الكينية: لم نسجل أى حالة إصابة بجدرى القردة

الخميس، 26 مايو 2022 10:12 ص
الصحة الكينية: لم نسجل أى حالة إصابة بجدرى القردة جدرى القرود - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الصحة الكينية اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بمرض جدري القردة في جميع أنحاء البلاد حتى الآن.

وذكر موقع "كابيتال إف إم" الكيني عن بيان الوزارة، أنه تم تشديد المراقبة في جميع نقاط الدخول في البلاد، كما تم اتخاذ تدابير استجابة قوية ومناسبة في كينيا ومنطقة شرق أفريقيا، مضيفا "ليس لدينا ما نخشاه، سنستخدم نفس آليات المراقبة التي استخدمناها خلال فيروس كورونا للرد على تفشي مرض جدري القرود."


تجدر الإشارة إلى أنه تم تأكيد أكثر من 100 حالة إصابة بالمرض - الذي يسبب طفح جلدي وحمى- في أوروبا والأمريكتين وأستراليا، ووفقا لخبراء، لا ينتشر جدري القرود بسهولة بين الناس، وإن تهديده لا يمكن مقارنته بجائحة فيروس كورونا.

 


جدرى القرود

الصحة الكينية

كينيا

شرق أفريقيا

فيروس كورونا


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