الصحة العالمية: لم نسجل حالات وفاة بجدري القرود حتى الآن

ابراهيم حسان

قالت الدكتورة شيرين النصيري، مسئولة الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود أقل خطرا من فيروس كورونا، كونه ليس مرضا جديدا، حيث إنه يتواجد في العالم منذ سنوات طويلة.

وزفت شرين النصيري، في مداخلة متلفزة لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، بشرى سارة للوقاية من جدري القرود قائلة: "هناك علاج لجدري القرود واللقاح فعال بنسبة 85% للوقاية منه".

وكشفت الدكتورة شيرين النصيري، مسئولة الوقاية من مخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، عن أعراض الإصابة بجدري القرود، قائلة: "المصاب بجدري القرود تظهر على جلده بثور تكون محملة بإفرازات ناقلة للعدوى، كما يصاب الشخص بقروح في الفم ولهذا يكون اللعاب ناقل للعدوى كونه حامل للفيروس".

وتابعت: "لم نسجل أي حالات وفاة بجدري القرود حتى الآن، وكل الإصابات بالفيروس تعاني من أعراض بسيطة، والجدري ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويمكن أن ينتقل إلى إنسان آخر عن طريق التلامس والمخالطة".