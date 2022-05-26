اليوم السابع
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الداخلية توقف ضابطا عن العمل لتعديه على بائع

الخميس، 26 مايو 2022 10:14 م
الداخلية توقف ضابطا عن العمل لتعديه على بائع وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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قررت وزارة الداخلية إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين .

ايقاف ضابط شرطه ايقاف ضابط التعدى على مواطن الداخليه


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