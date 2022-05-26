الداخلية توقف ضابطا عن العمل لتعديه على بائع

قررت وزارة الداخلية إيقاف ضابط شرطة عن العمل لتعديه على أحد الباعة الجائلين .
الداخلية توقف ضابطا عن العمل لتعديه على بائعالخميس، 26 مايو 2022 10:14 م
وزارة الداخلية
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