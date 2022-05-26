التنمية المحلية توجه المحافظات بتكثيف حملات النظافة لاستعادة المظهر الحضارى

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جهود الحملات التى نفذتها محافظات المنوفية والدقهلية و الإسكندرية وكفر الشيخ وبنى سويف لإزالة المخلفات و القمامة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

وقالت الوزارة إن ذلك يأتى تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضروة استعادة المظهر الحضارى ، وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، سلمت الوزارة، معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة البدرشين بمحافظة الجيزة بتكلفة 12,5 مليون جنيه، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن معدات المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة البدرشين تتضمن 4 سيارات رأس جرار نصف مقطورة سعة 40م3 وعدد 1 لودر 1.3 م3 ، وذلك ضمن تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات والمتضمن دعم محافظة الجيزة بمحطة وسيطة متحركة بمدينة البدرشين للمساعدة في نقل التولد اليومي من المدينة ، لافتاً إلى أن إجمالي حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الجيزة بلغ 137,5 مليون جنيه .

ووجه وزير التنمية المحلية بالإسراع فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى أسرع وقت، لافتا إلى أنه تم تسليم المدفن الصحي بمنطقة شبرامنت بتكلفة 35 مليون جنيه، كما يتم حالياً إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمنشأة القناطر بتكلفة 27 مليون جنيه، وأيضاً يتم إنشاء مدفنين صحيين بمدينتي العياط وأطفيح بتكلفة 42 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، كما سيتم توريد عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدن (الصف – أطفيح – أبو النمرس) وذلك لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل بتلك المدن وتبلغ تكلفة تلك المحطات 21 مليون جنيه.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.