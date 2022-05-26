اليوم السابع
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البيئة تنشر فيديو مشاركة ياسمين فؤاد فى ندوة جمعية رجال الأعمال البريطانية

الخميس، 26 مايو 2022 04:04 م
البيئة تنشر فيديو مشاركة ياسمين فؤاد فى ندوة جمعية رجال الأعمال البريطانية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت منال العيسوى

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نشرت وزارة البيئة، فيديو جديد لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ، على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة ، لمشاركتها  فى الندوة التى أقامتها جمعية الأعمال التجارية البريطانية المصرية حول التغيرات المناخية و التمويل المبتكر للإقتصاد الأخضر.
 
حيث تضمنت الجلسة مناقشات رفيعة المستوى حول الفرص التى يخلقها الإقتصاد الأخضر  للاعمال التجارية البريطانية فى مصر، كما تبدأ  جمعية الاعمال التجارية البريطانية المصرية فى التحضير لمؤتمر COP27 الذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ هذا العام ، نيابة عن الدول الأفريقية.
 
جدير بالذكر انه شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ القادم COP27 عبر تقنية الفيديو كونفرانس فى جلسة الطريق إلى COP27 على هامش فعاليات مؤتمر معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي بعاصمة المملكة المتحدة لندن، بمشاركة ماتيو رينزي رئيس وزراء ايطاليا الأسبق، والسفير اللورد جيمي جريفستون وزير الاستثمار بالمملكة المتحدة.
 

التغير المناخى

مؤتمر المناخ

جمعية رجال الاعمال البريطانية


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